Un groupe de défense de l'environnement demande une enquête sur le financement du centre de données de Meta en Louisiane, d'une valeur de 27 milliards de dollars

L'association américaine de défense de l'environnement Earthjustice a demandé mercredi aux autorités de régulation des services publics de Louisiane d'enquêter sur le financement d'un projet de centre de données Meta de 27 milliards de dollars, qui, selon Earthjustice, risque de faire payer les coûts de construction aux foyers et aux entreprises de tous les jours.

Les groupes de défense de l'environnement et des consommateurs s'opposent de plus en plus à l'expansion des centres de données à forte consommation d'énergie, arguant qu'elle augmentera de manière significative les émissions de gaz à effet de serre et les factures d'électricité.

La demande, déposée auprès de la Louisiana Public Service Commission, est la première fois qu'Earthjustice demande officiellement à un régulateur de services publics d'enquêter sur le financement des centres de données, et le groupe a déclaré qu'il pensait que c'était la première fois de ce genre au niveau national.

La requête est centrée sur le financement du plus grand projet de centre de données de Meta, une installation de plus de 2 gigawatts prévue dans la paroisse de Richland, en Louisiane. L'année dernière, la Louisiana Public Service Commission a approuvé une demande de construction par la compagnie locale de trois nouvelles centrales électriques au gaz et d'un réseau de transport pour alimenter le centre de données. La structure de financement initiale était assortie d'une garantie financière de la société mère qui devait finalement incomber à Meta, qui était à l'époque la société mère du promoteur du site, a déclaré Earthjustice. Dans le cadre d'un accord financier annoncé ultérieurement entre Meta et son partenaire de coentreprise Blue Owl Capital, une nouvelle société appelée Beignet Investors est devenue le nouveau propriétaire du centre de données et la société mère du promoteur du projet, a déclaré Earthjustice, qui a cité une analyse de l'accord rapportée par le Wall Street Journal. Meta, quant à lui, est devenu locataire. Le nouvel accord permet également à Meta de mettre fin à son bail au bout de quatre ans, au lieu des 15 ans initialement convenus, ce qui pourrait lui permettre d'arrêter de payer les coûts d'énergie ou d'infrastructure plus tôt que prévu, selon la motion.

"Si Meta met fin à son bail après quatre ans, presque aucun des coûts de la centrale ou de la transmission associée n'aura été payé par Meta à ce moment-là", a déclaré l'avocate d'Earthjustice, Susan Stevens Miller. Au lieu de cela, ces coûts seront répercutés sur les clients de la compagnie d'électricité locale, a précisé Mme Stevens Miller.

Meta et Blue Owl n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.