Un groupe de compagnies aériennes américaines demande au Congrès de payer les contrôleurs pendant les futures fermetures du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du témoignage de la NATCA, détails dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le chef d'un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines demandera mercredi de mettre fin de façon permanente aux perturbations de l'aviation pendant les fermetures du gouvernement en veillant à ce que les contrôleurs aériens et d'autres travailleurs clés soient payés.

Airlines for America, le groupe représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines

LUV.N , United Airlines UAL.O et d'autres, dira à une sous-commission de l'aviation du Sénat américain que

les 43 jours de fermeture du gouvernement et les réductions de vols imposées par le gouvernement ont perturbé 6 millions de passagers et 50 000 vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens.

"Cette fermeture a démontré les graves conséquences sécuritaires, humaines et économiques qu'entraîne le fait de soumettre le secteur de l'aviation à ce type de stress et de chaos. Cela ne doit plus jamais se reproduire", dira Chris Sununu, directeur général de l'A4A, dans son témoignage écrit.

Le président de la National Air Traffic Controllers Association, Nick Daniels, a également soutenu l'appel en faveur d'une législation garantissant que les contrôleurs et les autres travailleurs soient payés pendant les fermetures du gouvernement.

"Nous ne pouvons pas continuer à demander aux contrôleurs aériens et à leurs familles de supporter le fardeau des désaccords politiques au Congrès", déclare M. Daniels dans son témoignage.

La FAA, invoquant des préoccupations en matière de sécurité aérienne, a imposé le 7 novembre des réductions de vols sans précédent dans 40 grands aéroports américains, qui ont été levées lundi. Ces restrictions ont entraîné l'annulation de 7 100 vols et touché 2,3 millions de passagers.

Vendredi en fin de journée, la FAA a réduit de moitié l'obligation de réduction des vols intérieurs, la ramenant de 6 % à 3 %. Malgré cette réduction, les principales compagnies aériennes américaines n'ont pas respecté l'obligation de réduction des vols dans les aéroports américains. Selon Cirium, une société d'analyse de l'aviation, les transporteurs n'ont annulé dimanche que 0,25 % des vols dans ces 40 aéroports, ce qui est inférieur aux annulations habituelles.

La FAA pourrait réclamer une amende allant jusqu'à 75 000 dollars pour chaque vol effectué au-delà des limites imposées, et la FAA a déclaré qu'elle examinait les rapports de non-conformité.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Beaucoup avaient travaillé des heures supplémentaires obligatoires avant la fermeture du gouvernement, et l'année dernière, les contrôleurs de 40 % des installations de la FAA ont travaillé six jours par semaine au moins une fois par mois.