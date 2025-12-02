Un groupe de banques européennes crée qivalis, un émetteur de "stablecoins" adossés à l'euro

Le logo du groupe ING est affiché au siège social à Amsterdam

Un groupe de dix banques européennes, dont ING, UniCredit et BNP Paribas, ont créé une nouvelle société pour lancer une "stablecoin" adossée à l'euro, dans l'espoir de contrer la domination des États-Unis dans le domaine des paiements numériques.

Le directeur général de l'entité, basée à Amsterdam et baptisée qivalis, sera Jan-Oliver Sell, qui a précédemment travaillé chez la plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies Coinbase en Allemagne. Floris Lugt, responsable des actifs numériques chez ING, sera directeur financier, et Howard Davies, ancien président de NatWest, sera président, a annoncé mardi le groupe lors d'une conférence de presse à Amsterdam.

Les banques participant au projet, dont les premiers contours ont été annoncés en septembre dernier, étaient initialement ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank et Raiffeisen Bank International. La banque française BNP Paribas a rejoint le groupe depuis, a précisé mardi Floris Lugt.

Le fonctionnement d'une "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux souverains de la devise à laquelle la cryptodevise est adossée.

Ce type de cryptomonnaie, conçu pour maintenir une valeur stable en indexant son prix sur un autre actif, a connu une forte croissance ces dernières années, sous l'impulsion de la société émettrice de stablecoins Tether, basée au Salvador, qui a mis en circulation des jetons basés sur le dollar pour une valeur d'environ 185 milliards de dollars (159,37 milliards d'euros).

Un grand nombre de sociétés financières américaines de premier plan se préparent à lancer leurs propres stablecoins adossées au dollar après que le président américain Donald Trump a signé une loi établissant des règles pour type d'actif.

Qivalis est en train de demander une licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) auprès de la banque centrale néerlandaise et prévoit de lancer son stablecoin au début du second semestre 2026, le processus d'obtention cet agrément prenant de six à neuf mois, a déclaré Jan-Oliver Sell.

