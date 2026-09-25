Un grand groupe aérien s'oppose à l'interdiction américaine d'exporter du diesel, craignant qu'elle n'entraîne une hausse des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le dirigeant du groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré que ces dernières s'opposaient à une interdiction des exportations de diesel aux États-Unis, arguant que cela pourrait entraîner une hausse des prix et avoir un « impact considérable » sur les transporteurs aériens.
Chris Sununu, directeur général d'Airlines for America, a indiqué que le groupe s'était entretenu avec des responsables des ministères américains de l'Énergie et de l'Intérieur pour leur faire part de ses préoccupations. « La réaction en chaîne de problèmes que cela provoque… les prix ne baissent pas », a déclaré M. Sununu lors d'une interview au sujet d'une interdiction d'exportation de diesel.
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