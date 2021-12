Un gestionnaire obligataire britannique enregistre ses fonds en France

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Rubrics Asset Management, fondée en 2001 et spécialisée dans le domaine de la gestion obligataire active, a récemment reçu le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour la commercialisation en France de sa gamme de fonds domiciliés en Irlande, a appris NewsManagers.

La structure irlandaise, Rubrics Global Ucits Funds Plc, comporte trois compartiments : un dédié aux obligations internationales (souverains et crédit investment grade, high yield), un dédié aux obligations émergentes en devise étrangère et locale (souverains et obligations supranationales) et un dernier dédié à la dette d'entreprises (majoritairement investment grade).