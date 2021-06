Un gestionnaire new-yorkais débarque sur le marché français

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Lyrical Value Asset Management a enregistré trois de ses fonds Ucits domiciliés au Luxembourg sur le marché français, a appris NewsManagers.

Les fonds US Value Equity Strategy, Impact Value Equity Strategy et Global Value Equity Strategy ont reçu l'autorisation de commercialisation de l'AMF en date du 2 juin.

Jeffrey Keswin et Andrew Wellington, co-fondateurs et associés-directeurs de Lyrical Value Asset Management, appliquent un style " quality value" à leur gestion actions.