Un gestionnaire de Boston enregistre son fonds Ucits en France

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Polaris Capital Management, basée à Boston, a obtenu, fin juillet, le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour commercialiser son seul fonds Ucits, a appris NewsManagers.

Le fonds Polaris Global Value Ucits, domicilié en Irlande, investit en actions internationales et applique un style de gestion value. Il détient entre 65 et 100 titres. Les actions américaines représentaient 40% du portefeuille à fin juillet. Les encours sous gestion du fonds s'élevaient à 248,7 millions de dollars (242 millions d'euros).