Un gestionnaire d'ETF sur le thème de Trump s'empare d'un fonds MAGA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'acquisition précédente au paragraphe 2, ainsi qu'un commentaire de Yorkville au paragraphe 3) par Suzanne McGee

Yorkville America Equities LLC, le conseiller en investissement qui gère cinq nouveaux ETF de marque Truth Social axés sur la thèse "America First" du président américain Donald Trump, a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'acquérir le Point Bridge America First ETF MAGA.Z . L'acquisition proposée, qui a été approuvée par les administrateurs de Truth Social, est la deuxième transaction de ce type annoncée par Yorkville en moins d'un mois pour s'emparer d'un fonds dont la thèse d'investissement est alignée sur les politiques de Trump. Fin janvier, la société a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir le God Bless America ETF

YALL.P , un autre ETF qui met l'accent sur ce qu'il décrit sur son site Web comme des investissements patriotiques.

La transaction permettra à Yorkville d'élargir "sa gamme de produits alignés sur les valeurs tout en tirant parti d'un fonds établi avec une base d'investisseurs définie et des antécédents", a déclaré la société dans un communiqué.

Les deux transactions donneront à la franchise des ETF Truth Social une forte impulsion en termes d'actifs. Les cinq ETF Truth Social nouvellement lancés ont moins de 50 millions de dollars d'actifs, tandis que la transaction God Bless America ajouterait quelque 101 millions de dollars. L'accord sur l'ETF America First apporterait 32 millions de dollars supplémentaires.

Les deux transactions devraient être conclues au cours du deuxième trimestre 2026, a indiqué la société.