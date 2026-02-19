Lula invité par Macron au sommet du G7 en juin, dit Brasilia

Les présidents français et brésilien à Brasilia
Le président français Emmanuel Macron a invité son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à participer au sommet du G7 prévu en juin prochain en France, a annoncé jeudi le gouvernement brésilien, sans préciser si l'invitation avait été acceptée.
Les deux dirigeants se sont entretenus en Inde en marge du sommet sur l'IA, est-il indiqué dans le communiqué.
Le sommet du G7 se tiendra du 15 au 17 juin à Evian (Haute-Savoie).
(Eduardo Simoes; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)
