 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lula invité par Macron au sommet du G7 en juin, dit Brasilia
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 18:53

Les présidents français et brésilien à Brasilia

Les présidents français et brésilien à Brasilia

Le ​président français Emmanuel Macron a invité son ​homologue brésilien Luiz Inacio ​Lula da Silva ⁠à participer au ‌sommet du G7 prévu en juin ​prochain ‌en France, a ⁠annoncé jeudi le gouvernement brésilien, sans préciser ⁠si ‌l'invitation avait été ⁠acceptée.

Les deux ‌dirigeants se sont ⁠entretenus en Inde en ⁠marge ‌du sommet sur l'IA, ​est-il ‌indiqué dans le communiqué.

Le sommet du ​G7 se tiendra du ⁠15 au 17 juin à Evian (Haute-Savoie).

(Eduardo Simoes; version française Jean Terzian, édité par Sophie ​Louet)

Emmanuel Macron
G7
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank