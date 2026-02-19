Lula invité par Macron au sommet du G7 en juin, dit Brasilia

Les présidents français et brésilien à Brasilia

Le ​président français Emmanuel Macron a invité son ​homologue brésilien Luiz Inacio ​Lula da Silva ⁠à participer au ‌sommet du G7 prévu en juin ​prochain ‌en France, a ⁠annoncé jeudi le gouvernement brésilien, sans préciser ⁠si ‌l'invitation avait été ⁠acceptée.

Les deux ‌dirigeants se sont ⁠entretenus en Inde en ⁠marge ‌du sommet sur l'IA, ​est-il ‌indiqué dans le communiqué.

Le sommet du ​G7 se tiendra du ⁠15 au 17 juin à Evian (Haute-Savoie).

(Eduardo Simoes; version française Jean Terzian, édité par Sophie ​Louet)