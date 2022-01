Un gestionnaire d'actifs russe enregistre son premier fonds en France

(NEWSManagers.com) - La société de gestion russe VTB Capital Investments a reçu l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour commercialiser son premier fonds Ucits sur le marché français début janvier, a appris NewsManagers. La firme est la branche de gestion d'actifs du groupe financier russe VTB.

Le fonds VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Ucits, lancé en 2014 et gérant 23,3 millions de dollars d'encours à fin décembre 2021, investit dans des instruments obligataires émis en devises locales ou fortes, par des entités russes et issus de la Communauté des états indépendants (Arménie, Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan, Ukraine, Biélorussie, Kirghizistan, Moldavie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Russie). Le fonds a un taux de rotation du portefeuille annuel de 50 à 200% et la détention moyenne des positions varie de 3 à 12 mois.

A fin septembre 2021, les encours de VTB Capital Investments avoisinaient les 57 milliards de dollars dont 17 étaient gérés et 1,5 conseillés.