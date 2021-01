Un gestionnaire britannique se lance sur le marché français

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Wheb Asset Management a enregistré son unique fonds, le fonds Wheb Sustainable Impact, auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a appris NewsManagers. Ce fonds actions internationales, domicilié en Irlande et appliquant une gestion bottom-up, se concentre sur neuf thèmes d'investissement durable dont cinq environnementaux (énergie propres, services environnementaux, efficience des ressources, transport durable, gestion de l'eau) et quatre thèmes sociaux (éducation, santé, sécurité et bien-être). L'équipe d'investissement est composée de Ted Frank, gérant du fonds, Seb Beloe, responsable de la recherche, Ty Lee, gérant associé, et Ben Kluftinger, analyste senior.

Début novembre, Wheb Asset Management avait embauché Fanny Ruighaver, passée par Triodos IM et Candriam, pour diriger le développement de son activité et de ses relations clients en Europe hors Royaume-Uni. Cette arrivée est intervenue peu avant le lancement du fonds domicilié en Irlande pour les investisseurs européens (en raison du Brexit, ndlr) et qui réplique la version britannique, lancée, elle, en juin 2009.