Un gestionnaire américain entre en France avec un premier fonds

(NEWSManagers.com) - Le marché des fonds d'investissement étrangers distribués en France compte un nouvel arrivant depuis la mi-mai. L'Autorité des marchés financiers a autorisé la société de gestion américaine GMO Investments, basée à Boston, à distribuer son premier fonds auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers.

Domicilié en Irlande, ce fonds actions internationales, dénommé GMO Climate Change Select Investment et lancé en février dernier, investit dans des sociétés qui vont bénéficier des efforts d'adaptation ou de mitigation vis-à-vis du changement climatique. Le fonds, catégorisé article 9 au sens du règlement européen Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR), était majoritairement investi dans des sociétés du secteur des énergies "propres" à fin avril. Il est géré par Lucas White et Tom Hancock. GMO Investments dispose de bureaux en Europe à Londres et à Amsterdam.