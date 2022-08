Un gestionnaire alternatif espagnol se renomme et s’exporte en Italie

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative espagnole MCH Investment Strategies, détenue à 40% par le groupe financier espagnol Alantra, troque son nom actuel pour la marque Amchor IS. La firme sélectionne des gestionnaires d'actifs alternatifs internationaux et structure des produits sur les classes d'actifs alternatives (avec Eurazeo, JP Morgan, Alpinvest ou Apollo entres autres) pour les commercialiser ensuite en Espagne, au Portugal et en Italie. Elle a ainsi annoncé l’ouverture d’un bureau dédié sur le territoire italien et le développement de nouvelles stratégies. Les encours gérés et administrés par Amchor IS avoisinent les 5 milliards d’euros.