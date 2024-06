Un gérant star de Jupiter décale son départ de trois mois

Ben Whitmore, gérant du fonds Jupiter UK Special Situations et co-gérant du trust Jupiter Global Value Unit, partira finalement après le 31 octobre 2024, indique le gestionnaire britannique Jupiter AM dans un communiqué. Son départ avait été annoncé en janvier initialement programmé pour la fin juillet. Près d’un quart des encours de Jupiter étaient gérés par Ben Whitmore au moment de l’annonce de son départ, rappelle le média britannique City AM.

En janvier, le gestionnaire avait annoncé l’arrivée d’Alex Savvides , actuellement gérant du fonds UK Dynamic Equity chez JO Hambro Capital Management, en remplacement de Ben Whitmore. Alex Savvides rejoindra Jupiter à compter du 7 octobre 2024, tandis que ses collègues de JOHCM, Stephanie Geary et Siddharth Sukumar arriveront, eux, fin juillet respectivement en tant que gérante et analyste d’investissement du fonds Jupiter UK Special Situations.

Jupiter évaluera s’il est dans l’intérêt des clients du fonds que la gestion de ce dernier soit déléguée à la société de gestion qui sera établie par Ben Whitmore après son départ de Jupiter.

Par ailleurs, le gestionnaire britannique a annoncé que la Sicav Jupiter Global Value était gérée par Brian McCormick depuis fin février.

Au premier trimestre 2024, Jupiter a décollecté 1,6 milliard de livres sterling .

Adrien Paredes-Vanheule