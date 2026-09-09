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Un gérant de JP Morgan AM prend sa retraite
information fournie par Agefi Asset Management 09/09/2026 à 08:15
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Helge Skibeli va quitter JP Morgan AM après environ quarante ans au sein de la société de gestion américaine. Dans un communiqué RNS publié le 2 septembre, le gestionnaire d’actifs a annoncé le départ à la retraite du gérant en février 2028.

Depuis 2019, Helge Skibeli est responsable des stratégies actions mondiales, mais également gérant des fonds JPM Global Growth & Income PLC, ainsi que des véhicules JPM Global Select Equity, JPM Global Dividend, JPM Global Equity Income et JPM Global Focus.

Avant cette prise de poste, Helge Skibeli a débuté sa carrière en 1990 chez JP Morgan AM en tant qu’analyste de recherche spécialisé dans les valeurs industrielles européennes. Par la suite, il a occupé d’autres fonctions comme responsable de la recherche sur les actions asiatiques et les actions américaines.

JP Morgan AM a précisé qu’il continuera d’exercer ses fonctions de gérant de portefeuille jusqu’à son départ à la retraite. À ce moment-là, ses responsabilités seront transférées aux deux autres gérants du fonds JPM Global Growth & Income PLC, Sam Witherow et James Cook.

Bastien Boname

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