Un gérant de JP Morgan AM prend sa retraite

Helge Skibeli va quitter JP Morgan AM après environ quarante ans au sein de la société de gestion américaine. Dans un communiqué RNS publié le 2 septembre, le gestionnaire d’actifs a annoncé le départ à la retraite du gérant en février 2028.

Depuis 2019, Helge Skibeli est responsable des stratégies actions mondiales, mais également gérant des fonds JPM Global Growth & Income PLC, ainsi que des véhicules JPM Global Select Equity, JPM Global Dividend, JPM Global Equity Income et JPM Global Focus.

Avant cette prise de poste, Helge Skibeli a débuté sa carrière en 1990 chez JP Morgan AM en tant qu’analyste de recherche spécialisé dans les valeurs industrielles européennes. Par la suite, il a occupé d’autres fonctions comme responsable de la recherche sur les actions asiatiques et les actions américaines.

JP Morgan AM a précisé qu’il continuera d’exercer ses fonctions de gérant de portefeuille jusqu’à son départ à la retraite. À ce moment-là, ses responsabilités seront transférées aux deux autres gérants du fonds JPM Global Growth & Income PLC, Sam Witherow et James Cook.

Bastien Boname