Un gérant alternatif américain investit dans une boutique suédoise

(NEWSManagers.com) -

Le gérant alternatif américain Castlelake a investi 150 millions de dollars dans le spécialiste crédit suédois IMH Finans. L'investissement comprend l'acquisition des prêts existants d'IMH et une facilité de financement pour le montage de nouveaux prêts.

IMH se concentre sur les prêts d'un montant maximal de 50 millions de couronnes suédoises (4,7 millions d'euros) aux investisseurs et promoteurs immobiliers de petite et moyenne taille pour répondre à leurs besoins de liquidités à court terme dans des domaines tels que la construction et l'exploitation, et les prêts-relais garantis par des actifs immobiliers. Au cours de ses 8 années d'existence, IMH a prêté plus de 1,3 milliard de SEK en Suède.

L'Américain, qui compte 21 milliards de dollars d'encours sous gestion, est spécialisé dans les actifs réels.