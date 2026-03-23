Un franchisé de Taco Bell et Dunkin' doit payer 1,5 million de dollars dans une affaire de planification des horaires à New York

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(Modification du titre, mise à jour de l'attribution dans le paragraphe 1) par Waylon Cunningham

Un franchisé de Taco Bell et Dunkin a accepté de payer plus de 1,5 million de dollars pour régler les plaintes de la ville de New York selon lesquelles les gérants de deux douzaines de restaurants ont violé une loi locale exigeant que les entreprises de restauration rapide informent les travailleurs à l'avance de leurs horaires et d'autres protections, a déclaré lundi le Département de la protection du consommateur et du travailleur de la ville.

Le maire Zohran Mamdani, qui a pris ses fonctions en janvier, a fait campagne en partie sur le renforcement de l'application des lois de protection des travailleurs, et devrait faire une annonce sur le règlement dans les prochains jours. Selon le service de protection des travailleurs de la ville, Salz Management LLC a régulièrement omis de donner aux travailleurs un préavis suffisant de leurs horaires, de payer des salaires supplémentaires pour les équipes consécutives de fermeture et d'ouverture qui demandent aux travailleurs de fermer un magasin une nuit et de l'ouvrir le lendemain matin, et d'offrir des équipes disponibles aux travailleurs existants avant d'en embaucher de nouveaux, entre autres allégations.

La ville a également annoncé lundi qu'elle intentait une action en justice contre un autre franchisé de Dunkin, QSR Management LLC, et son directeur général Ronny Nader, accusés d'avoir violé les lois de la ville de New York en matière d'horaires pour environ 1 000 travailleurs de 21 magasins Dunkin à Staten Island. En 2022, la ville a demandé à ce même franchisé de verser des indemnités à plus de 100 travailleurs.

Aucun des deux franchisés n'a répondu à une demande de commentaire avant l'heure de publication. En décembre, la ville de New York a annoncé que Starbucks paierait 38,9 millions de dollars pour régler les accusations de violation de la loi sur les horaires de travail de la ville. Le bureau du maire de l'époque, Eric Adams, a déclaré qu'il s'agissait du plus grand règlement concernant la protection des travailleurs dans l'histoire de la ville.

Le jour de l'annonce de l'accord avec Starbucks, Zohran Mamdani en a fait l'éloge lors d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés du sénateur Bernie Sanders lors d'un piquet de grève des travailleurs de Starbucks.

Yum Brands et Inspire Brands, les sociétés mères de Taco Bell et de Dunkin respectivement, n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La ville de New York a été l'une des premières aux États-Unis à limiter les "horaires de garde", une pratique qui consiste pour les entreprises de vente au détail, de restauration rapide et d'autres services à faire venir des travailleurs ou à annuler des postes sans préavis. L'Oregon a adopté une loi similaire, de même que Los Angeles, Chicago, San Francisco et plusieurs autres villes américaines.

En 2025, la ville a ouvert 57 enquêtes contre des employeurs de la restauration rapide pour des violations possibles de la loi sur les horaires, selon des données publiques.

Les groupes d'entreprises ont critiqué ces lois, affirmant qu'elles sont inapplicables et qu'elles peuvent conduire les entreprises à supprimer des emplois.