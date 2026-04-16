Un fonds ouzbek conclut des accords fondamentaux avec des fonds, dont BlackRock, en vue de son introduction en bourse à Londres

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Le Fonds national d'investissement de l'Ouzbékistan a déclaré jeudi qu'il avait signé des accords fondamentaux avec des fonds, dont le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, et qu'il allait procéder à une introduction en bourse sur les places de Londres et de Tachkent.

Cette introduction en bourse constitue la première incursion d'une entité publique ouzbèke sur les marchés mondiaux des actions, alors que le pays d'Asie centrale poursuit ses réformes économiques.

"Certains fonds et comptes gérés par BlackRock, Franklin Resources, Redwheel et deux sociétés de trésorerie détenues à 100 % par la Allan & Gill Gray Foundation ont conclu des accords fondamentaux", a déclaré le fonds dans un communiqué.

Il a précisé que la valeur de ces accords était d'environ 300 millions de dollars en certificats de dépôt globaux, c'est-à-dire des certificats négociés sur une bourse étrangère et représentant des actions d'une société étrangère.

Le fonds, détenu à 100 % par le ministère de l'économie et des finances de l'Ouzbékistan, détient des participations minoritaires de 25 % à 40 % dans 13 entreprises d'État dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications, des services publics et de la banque.

Le pays le plus peuplé d'Asie centrale, qui compte environ 38 millions d'habitants, poursuit des réformes économiques sous la direction du président Shavkat Mirziyoyev, qui a pris ses fonctions en 2016, même si la politique dans l'ancienne république soviétique est toujours étroitement contrôlée.