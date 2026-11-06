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Un fonds norvégien annonce qu'un accord a été conclu dans le cadre du recours collectif contre la Silicon Valley Bank
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 14:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien a annoncé vendredi qu'un accord à l'amiable d'un montant de 224,5 millions de dollars avait été conclu avec le cabinet d'audit externe KPMG LLP dans le cadre du recours collectif intenté par les investisseurs contre la Silicon Valley Bank.

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