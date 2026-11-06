Un fonds norvégien annonce qu'un accord a été conclu dans le cadre du recours collectif contre la Silicon Valley Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fonds souverain norvégien a annoncé vendredi qu'un accord à l'amiable d'un montant de 224,5 millions de dollars avait été conclu avec le cabinet d'audit externe KPMG LLP dans le cadre du recours collectif intenté par les investisseurs contre la Silicon Valley Bank.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer