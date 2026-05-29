Un fonds de pension danois exclut SpaceX en invoquant des problèmes de gouvernance et d'évaluation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds de pension danois Akademikerpension a annoncé vendredi avoir inscrit SpaceX sur sa liste d'exclusion de portefeuille avant l'introduction en bourse de la société , invoquant des inquiétudes concernant la structure de gouvernance et ce qu'il qualifie de surévaluation du titre.

* Les indications du marché laissent entrevoir une valorisation d'au moins 1 800 milliards de dollars pour SpaceX, a déclaré Akademikerpension dans un communiqué, ajoutant qu'il était difficile de justifier une valorisation boursière supérieure à 1 000 milliards de dollars.

* Les investisseurs sont invités à accepter une prime de risque d'une faiblesse sans précédent pour une entreprise très incertaine, a déclaré le fonds de pension.

* SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lorsque Reuters l'a contacté par e-mail.

* Akademikerpension a également déclaré que la structure de gouvernance de SpaceX était “extrêmement déficiente”, ajoutant qu’Elon Musk devrait contrôler plus de 80 % des droits de vote tout en occupant simultanément les fonctions de directeur général, de directeur technique et de président du conseil d’administration.

* “L'extrême concentration du pouvoir empêche de fait le conseil d'administration d'exercer un contrôle significatif et rend impossible la destitution de Musk contre sa volonté”, a déclaré Akademikerpension.