Un fonds de Neuberger Berman franchit le cap du milliard de dollars d'actifs sous gestion
information fournie par AOF 02/09/2025 à 16:20

(AOF) - Neuberger Berman a annoncé le franchissement du milliard de dollars d’actifs sous gestion par son fonds NB Global Private Equity Access Fund (Global Access).

À cette occasion, Neuberger annonce également le premier closing, à hauteur de 110 millions d'euros, du NB Private Equity Open Access Fund (Open Access), son second fonds de private equity ELTIF 2.0, marqué par une forte demande de la part d'investisseurs privés individuels via les partenaires de distribution de Neuberger.

Lancé en juin 2025, Open Access vise à rendre le private equity plus accessible aux investisseurs particuliers de l'Union européenne, avec un investissement minimum de 10 000 euros pour la plupart des classes d'actions. Le fonds a déjà investi dans 16 transactions aux côtés de gestionnaires de private equity de premier plan.

Le partenariat entre Neuberger et Liqid (pionnier allemand de la gestion d'actifs digitalisée) sur les ELTIF 2.0 a également suscité un fort intérêt de la part des investisseurs, permettant de lever 200 millions d'euros depuis son lancement en mai 2024 et d'élargir l'accès aux investissements en private equity pour les particuliers en Allemagne.

