Un fond de Jefferies exposé à la faillite de l'équipementier First Brands

La banque d'investissement Jefferies JEF.N a révélé mercredi que son fonds Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à l'équipementier automobile en faillite First Brands Group, dont la détérioration financière rapide inquiète les investisseurs obligataires depuis plusieurs semaines.

First Brands s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites fin septembre avec un passif de plus de 10 milliards de dollars.

Selon Jefferies, First Brands a cessé de transférer ponctuellement les paiements des débiteurs à Point Bonita, un fonds géré par Leucadia, le 15 septembre.

Point Bonita Capital investit dans des actifs de financement du commerce en achetant des créances à des entreprises telles que First Brands et en recouvrant les paiements des grands détaillants pour le compte du fonds.

"Nous sommes en contact avec les conseillers de First Brands et travaillons avec diligence pour déterminer l'impact sur Point Bonita", a déclaré la banque d'investissement.

"Nous avons l'intention de déployer tous les efforts possibles pour protéger les intérêts et faire respecter les droits de Point Bonita et de ses investisseurs."

De son côté, UBS a dit mercredi examiner l'impact de la faillite de First Brands sur plusieurs de ses fonds d'investissement alors que la banque suisse est exposée à hauteur de plus de 500 millions de dollars à l'équipementier automobile américain en faillite.

"Cet événement affecte de nombreux fournisseurs de crédit privé et de fonds de roulement du secteur", a déclaré UBS dans un communiqué.

"Dans ce contexte très instable, nous nous efforçons de déterminer l'impact potentiel sur la performance du petit nombre de nos fonds concernés et nous concentrons nos efforts sur la protection des intérêts de nos clients."

Les difficultés financières du fournisseur de pièces automobiles, ainsi que la récente faillite du prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, ont récemment secoué les investisseurs obligataires et alimenté les craintes d'une tension plus généralisée sur le marché du crédit, selon les détenteurs d'obligations et les experts en faillites.

First Brands, qui n'est pas coté en Bourse et produit des pièces de rechange telles que des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour le marché secondaire de l'automobile, est devenu un acteur important du secteur grâce à l'acquisition d'entreprises concurrentes par le biais d'un recours à la dette.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)