Un fonctionnaire américain dénonce l'amende infligée par l'UE à la société X d'Elon Musk et affirme que l'Europe taxe les Américains

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a dénoncé vendredi l'amende infligée par l'UE à la société de médias sociaux d'Elon Musk, X, pour avoir enfreint les règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

"Une fois de plus, l'Europe inflige une amende à une entreprise technologique américaine prospère parce qu'elle est une entreprise technologique américaine prospère", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, dans un message publié sur X. "L'Europe taxe les Américains pour subventionner un continent freiné par ses propres réglementations étouffantes."