Un fonctionnaire américain dénonce l'amende infligée par l'UE à la société X d'Elon Musk et affirme que l'Europe taxe les Américains
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement pour ajouter un identificateur d'article pour certains lecteurs, sans modification du contenu de l'article)

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a dénoncé vendredi l'amende infligée par l'UE à la société de médias sociaux d'Elon Musk, X, pour avoir enfreint les règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

"Une fois de plus, l'Europe inflige une amende à une entreprise technologique américaine prospère parce qu'elle est une entreprise technologique américaine prospère", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, dans un message publié sur X. "L'Europe taxe les Américains pour subventionner un continent freiné par ses propres réglementations étouffantes."

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
