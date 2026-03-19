Un fonctionnaire américain avertit que les petits aéroports pourraient bientôt fermer leurs portes en raison des absences des agents de la TSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2, 5 et 9) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a prévenu jeudi que si la fermeture partielle du gouvernement se poursuivait, les petits aéroports pourraient bientôt fermer leurs portes, car 50 000 agents de sécurité aéroportuaire n'ont pas été payés.

Depuis dimanche, environ 10 % du personnel de l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) travaillant dans les aéroports ne s'est pas présenté au travail chaque jour, soit cinq fois plus que la normale. Cela a entraîné de longues files d'attente dans un certain nombre de grands aéroports.

Lors d'une interview accordée à CNBC, Duffy a déclaré que si l'impasse se prolongeait jusqu'à la semaine prochaine, le gouvernement pourrait être amené à prendre des mesures extraordinaires. Il a fait remarquer que la semaine prochaine, les agents de la TSA ne recevront pas de nouveau salaire complet, le 27 mars, et que la situation risque d'empirer à l'approche de cette date. "À l'approche de la semaine prochaine, alors qu'ils s'apprêtent à manquer un nouveau paiement, ce qui se passe aujourd'hui va ressembler à un jeu d'enfant", a déclaré Duffy. "Vous allez voir de petits aéroports, je crois, fermer. Vous allez voir des files d'attente interminables"

Mardi, environ 30 % des agents de la TSA ne se sont pas présentés à New York JFK, Pittsburgh et Houston Bush, et 40 % à Houston Hobby, selon le département de la sécurité intérieure.

Certains aéroports ont fermé un certain nombre de points de contrôle de sécurité et d'autres s'efforcent de collecter des fonds pour aider les agents de la TSA à acheter de la nourriture ou d'autres produits de première nécessité alors qu'ils ne sont pas payés. Les directeurs généraux des grandes compagnies aériennes ont appelé à une sortie rapide de l'impasse.

Le ministère de la sécurité intérieure a indiqué que 366 agents de la TSA avaient quitté leur poste pendant la fermeture. À l'automne dernier, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours a entraîné de nombreuses perturbations des vols et la FAA a ordonné une réduction de 10 % des vols dans les principaux aéroports. Le financement du DHS est devenu caduc le 13 février, après que le Congrès n'est pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application des lois sur l'immigration demandées par les démocrates. Les compagnies aériennes s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.