Un fonctionnaire américain affirme que la fermeture de l'aéroport d'El Paso n'était pas une erreur et informera le Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations sur la conférence de presse) par David Shepardson

Le ministère américain des transports informera la semaine prochaine les législateurs sur la fermeture abrupte de l'aéroport texan d'El Paso au début du mois, a déclaré vendredi le secrétaire aux transports Sean Duffy , ajoutant que la décision n'était pas une erreur.

L'administration fédérale de l'aviation a interrompu le trafic à l'aéroport le 10 février et a d'abord déclaré que la fermeture durerait 10 jours, avant de faire marche arrière et de lever l'ordre au bout de huit heures environ .

Reuters et d'autres médias ont rapporté la semaine dernière que la FAA avait fermé l'espace aérien en raison d'inquiétudes concernant un système militaire anti-drone à base de laser qui était testé à Fort Bliss, non loin de là.

M. Duffy, qui supervise la FAA, a déclaré la semaine dernière sur les médias sociaux que la fermeture avait été provoquée par l'incursion d'un drone par un cartel de la drogue mexicain. Toutefois, l'observation d'un drone à proximité d'un aéroport entraîne généralement une brève interruption du trafic, et non une fermeture prolongée.

Interrogé sur le fait que son message sur les réseaux sociaux à propos de l'incident était erroné, M. Duffy a déclaré lors d'une conférence de presse: "J'utilise les informations que je reçois."

Les législateurs ont déclaré que l'incident montrait un manque de coordination entre les agences gouvernementales.

M. Duffy a rejetécette idée, affirmant qu'il avait bientravaillé avec le chef du Pentagone, Pete Hegseth, la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, et le secrétaire d'État, Marco Rubio.

La fermeture soudaine du 71e aéroport le plus fréquenté du pays par la FAA a bloqué les voyageurs aériens et perturbé les vols d'évacuation médicale pendant la nuit.

Des représentants du gouvernement et des compagnies aériennes ont déclaré à Reuters la semaine dernière que la FAA avait fermé l'espace aérien parce qu'elle craignait que le système de contre-drones ne pose des risques pour le trafic aérien. Les agences avaient prévu de discuter de la question le 20 février, mais l'armée et le département de la sécurité intérieure ont choisi de procéder sans l'approbation de la FAA, selon les sources, ce qui a incité la FAA à interrompre les vols.