Un financement global pour Hoffmann Green
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 14:25

(Zonebourse.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le renforcement de ses ressources financières via un financement global d'un montant minimum de 13 millions d'euros et pouvant atteindre près de 14 MEUR dans un contexte d'accélération de son activité commerciale.

Ce financement vise à doter le fabricant de ciments innovants sans clinker de moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa stratégie industrielle et commerciale, poursuivre les investissements dans ses capacités R&D et optimiser son financement opérationnel.

D'une part, Hoffmann Green a conclu un accord engageant avec Inveready, investisseur institutionnel espagnol de premier plan, en vue d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant nominal de 6 MEUR.

D'autre part, il va lancer une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 7,9 MEUR, dont un engagement de souscription des fonds gérés par Vatel Capital à hauteur de 4 MEUR et des engagements additionnels sécurisés auprès de trois actionnaires historiques à hauteur de 1 MEUR chacun.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,2650 EUR Euronext Paris -5,64%
