Un financement global pour Hoffmann Green
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 14:25
Ce financement vise à doter le fabricant de ciments innovants sans clinker de moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa stratégie industrielle et commerciale, poursuivre les investissements dans ses capacités R&D et optimiser son financement opérationnel.
D'une part, Hoffmann Green a conclu un accord engageant avec Inveready, investisseur institutionnel espagnol de premier plan, en vue d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant nominal de 6 MEUR.
D'autre part, il va lancer une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 7,9 MEUR, dont un engagement de souscription des fonds gérés par Vatel Capital à hauteur de 4 MEUR et des engagements additionnels sécurisés auprès de trois actionnaires historiques à hauteur de 1 MEUR chacun.
Valeurs associées
|4,2650 EUR
|Euronext Paris
|-5,64%
