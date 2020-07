Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un fils de Bachar al Assad visé par des sanctions américaines Reuters • 29/07/2020 à 18:08









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l'instauration de nouvelles sanctions visant la Syrie et prévenu que Washington placerait sur liste noire quiconque entretiendrait des relations d'affaires avec Bachar al Assad, le président syrien, dont le fils Hafez est personnellement visé par ces mesures. Hafez al Assad figure parmi 14 personnalités et neuf entités concernées par ces nouvelles sanctions. Tous sont accusés d'avoir contribué au financement de la "campagne de terreur" conduite par le régime de Damas. Une unité de l'armée syrienne est également visée par ces sanctions. "La désignation d'individus et d'entités qui soutiennent le régime Assad se poursuivra jusqu'à ce que le régime et ses complices cessent d'aller à l'encontre de la résolution pacifique et politique du conflit", a déclaré un responsable américain. Ce train de mesures est le deuxième pris en vertu du Caesar Act, une disposition américaine qui vise à dissuader ceux "qui continuent d'aider et de financer les atrocités commises par le régime Assad contre la population syrienne tout en s'enrichissant". "Il est temps que s'achève la guerre inutile et brutale d'Assad. C'est la première des justifications à notre campagne de sanctions", a commenté le secrétaire d'Etat Mike Pompeo dans un communiqué. (Daphne Psaledakis, Jonathan Landay et Susan Heavey, version française Nicolas Delame)

