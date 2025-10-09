Un expert indépendant désigné en vue d'un projet d'OPA
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 11:02
L'expert indépendant est chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'OPA qui serait déposée par North Atlantic après la finalisation de la transaction, sur l'ensemble des actions Esso SAF non encore détenues par North Atlantic.
La conclusion de ce rapport sera présentée sous la forme d'une attestation d'équité. Si les conditions légales sont remplies à la fin de l'OPA, North Atlantic demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.
Valeurs associées
|94,1500 EUR
|Euronext Paris
|-0,63%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite
-
Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies mercredi lors d'une veillée publique organisée au Conseil constitutionnel à Paris en hommage à Robert Badinter, à la veille de son entrée au Panthéon.
-
Près de sept millions de téléspectateurs ont regardé l'interview du Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, mercredi au JT de 20H00 de France 2, qui a largement distancé celui de TF1, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi. Très attendue en ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer