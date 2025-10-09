 Aller au contenu principal
Un expert indépendant désigné en vue d'un projet d'OPA
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 11:02

Esso SAF annonce que son conseil d'administration a désigné le cabinet Ledouble SAS en qualité d'expert indépendant, au sujet du projet d'acquisition par North Atlantic de la participation d'ExxonMobil dans la société d'aval pétrolier.

L'expert indépendant est chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'OPA qui serait déposée par North Atlantic après la finalisation de la transaction, sur l'ensemble des actions Esso SAF non encore détenues par North Atlantic.

La conclusion de ce rapport sera présentée sous la forme d'une attestation d'équité. Si les conditions légales sont remplies à la fin de l'OPA, North Atlantic demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

