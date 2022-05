Un ex-membre du CA de Jupiter tance sévèrement la firme

(NEWSManagers.com) - Jon Little, ancien membre du conseil d'administration de la société de gestion britannique Jupiter Fund Management, a sévèrement critiqué la stratégie et l'équipe dirigeante du gestionnaire dans une lettre ouverte à sa présidente Nichola Pease ce jeudi.

Selon l'ex-directeur non exécutif de novembre 2011 à octobre 2016, Jupiter s'est "égaré en chemin" et le recrutement d'Andrew Formica, ancien co-directeur général de Janus Henderson, comme directeur général en 2019 était une "erreur". Il reproche à Andrew Formica de n'avoir pas atteint les objectifs sur les métriques clés tels que la collecte nette, les rendements des actionnaires ou encore la rentabilité des capitaux propres.

Jon Little, aujourd'hui associé-directeur d'Alderwood Capital et actionnaire individuel de Jupiter, a également tancé l'acquisition par la firme de Merian Global Investors début 2020. Une opération qu'il décrit comme mauvaise et que Jupiter n'aurait pas dû entreprendre. Dans sa lettre, Jon Little appelle le gestionnaire britannique à changer de stratégie pour préserver son indépendance. Autrement, d'autres gérants pourraient profiter de sa faiblesse. Jupiter est d'ailleurs souvent cité comme une cible pour une acquisition par d'autres gérants.

Jupiter reste sur deux années de décollecte auxquelles se sont ajoutées des sorties nettes de 1,6 milliards de livres au premier trimestre 2022. Ses encours ressortaient à 55,3 milliards de livres à fin mars 2022 (contre 60,5 milliards fin décembre 2021).