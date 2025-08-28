Un ETF sur les robots humanoïdes voit le jour

Un robot humanoïde. (Crédits: Unsplash - Arseny Togulev)

Themes ETFs et Solactive ont lancé le fonds coté Themes Humanoid Robotics ETF, qui suivra l'indice Solactive Global Humanoid Robotics. Cet ETF offre une exposition ciblée aux entreprises impliquées dans l'adoption croissante des robots humanoïdes et orientés vers les services à travers le monde. Le fonds est coté sur le Nasdaq aux Etats-Unis depuis le 19 août.

Selon une étude publiée en juin 2025 par le Forum économique mondial, des milliards de robots humanoïdes pourraient travailler aux côtés des humains d'ici à 2040, transformant des secteurs aussi variés que les soins de santé, l'entretien des espaces publics et l'assistance aux personnes.

Dans le même temps, les pénuries de main-d'œuvre et le vieillissement de la population dans de nombreuses économies intensifient la demande de solutions d'automatisation.

L'indice Solactive Global Humanoid Robotics est conçu pour refléter l'ensemble de la chaîne de valeur de cette tendance structurelle. Grâce à la technologie de traitement du langage naturel de Solactive, l'indice identifie les entreprises des marchés développés, sud-coréennes et chinoises qui génèrent au moins 50% de leur chiffre d'affaires à partir d'activités liées à la robotique humanoïde et de service, à la robotique industrielle et autonome, à la robotique d'assistance et portable, à l'IA et à la robotique cognitive, à la mobilité robotique, ainsi qu'à l'actionnement et à la mécatronique.

Les composantes éligibles comprennent les entreprises qui conçoivent des robots interactifs, des plateformes de détection et de contrôle basées sur l'IA, des robots mobiles autonomes pour la logistique, des exosquelettes portables facilitant la mobilité et la rééducation, ainsi que les fabricants spécialisés de semi-conducteurs et d'actionneurs qui permettent la mise en place de systèmes robotiques de nouvelle génération.