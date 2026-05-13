Un employé de Pemex blessé lors d'une explosion à la raffinerie d'Oaxaca est décédé, rapporte Milenio

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Un employé de Pemex blessé lors d'une explosion survenue à la raffinerie d'Oaxaca, dans le port de Salina Cruz, est décédé mardi soir, a rapporté mercredi le média mexicain Milenio sur son site web, citant des informations confirmées par des membres du personnel de Pemex s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Selon les rapports médicaux, Victor Hugo López Matus a subi des brûlures au troisième degré sur 80 % de son corps lors de l'explosion survenue dans la tour de refroidissement de l'usine Hidros II, a indiqué Milenio.

Pemex n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Tard lundi soir, Pemex a confirmé qu'un incendie s'était déclaré dans une tour de refroidissement de la raffinerie d'une capacité de 325.000 barils par jour, précisant qu'il avait été entièrement maîtrisé.

La société a ajouté que six personnes avaient été blessées et transportées à l'hôpital.

Pemex, la compagnie pétrolière nationale mexicaine, a été contrainte de fermer partiellement la raffinerie lundi après l'incendie, selon une source proche du dossier et l'observateur du secteur IIR Energy.