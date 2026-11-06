Un emploi américain solide qui plaide pour un tour de vis monétaire

(Zonebourse.com) - Le rapport officiel sur l'emploi publié il y a une heure et demie vient illustrer le dynamisme du marché du travail aux États-Unis, mais tend aussi à conforter l'hypothèse d'un tour de vis monétaire de la part de la Réserve fédérale, selon des économistes.

L'économie américaine a généré 165 000 emplois non agricoles le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient en moyenne que 65 000 créations de postes, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), organisme dépendant du département du Travail.

De plus, le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point, à 4,1% en octobre, un niveau légèrement inférieur au consensus des économistes (4,2%), tandis que le taux de participation à la population active est resté globalement inchangé, à 61,9%.

Par ailleurs, les créations d'emplois non agricoles d'août et de septembre ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 133 000 à 186 000 et de 29 000 à 60 000, soit une révision cumulée positive de 84 000 postes sur deux mois.

"C'est donc 249 000 emplois de plus relevés par ce rapport : c'est beaucoup", constate Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM, qui salue notamment la confirmation du rebond de l'emploi dans le secteur privé hors santé.

"Contrairement à 2024 et 2025, la santé n'est plus le seul moteur des créations d'emplois", souligne ainsi l'économiste, notant également que le nombre total d'heures travaillées dans le secteur privé a progressé de 1,3%, soit sa plus forte hausse depuis 2023.

Estimant ainsi que le rapport sur l'emploi d'octobre confirme la stabilisation du marché du travail américain, Bastien Drut prévient toutefois que "cela va apporter de l'eau au moulin des faucons du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed)".

"Le rapport renforce notre opinion selon laquelle la Réserve fédérale relèvera ses taux directeurs en décembre en raison des risques liés à l'inflation", estime d'ailleurs Christoph Balz, senior economist chez Commerzbank.

Selon lui, les chiffres dévoilés ce jour montrent que "le marché du travail américain reste solide et ne pose aucun obstacle à de nouvelles hausses des taux d'intérêt", d'autant plus que "l'inflation salariale a surpris à la hausse".

En effet, le salaire horaire moyen a augmenté de 3,1% sur un an en octobre, selon le rapport de ce vendredi, contre une hausse annuelle de 3% annoncée pour septembre, alors que le consensus tablait au contraire sur un léger ralentissement à 2,9% le mois dernier.

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