Un émissaire américain mardi à Moscou pour parler de la Biélorussie

MOSCOU, 24 août (Reuters) - Stephen Biegun, secrétaire d'Etat adjoint américain, se rendra mardi à Moscou pour discuter avec des responsables russes de la crise en Biélorussie, du contrôle des armements et de la Corée du Nord, a déclaré lundi l'ambassadeur des Etats-Unis en Russie, John Sullivan. Ce dernier a exprimé la profonde inquiétude de Washington face à ce qu'il a qualifié de graves fraudes lors de l'élection présidentielle du 9 août en Biélorussie, alliée de Moscou, et face à la répression qui a suivi. Plusieurs dizaines de milliers d'opposants ont à nouveau manifesté dimanche à Minsk pour contester la réélection du président Alexandre Loukachenko. (Tom Balmforth version française Bertrand Boucey)

