Un effet TheFork de courte durée pour TripAdvisor

L'effet TheFork aura finalement été de courte durée pour TripAdvisor : alors qu'elle bondissait de près de 7% lundi en début de séance après l'annonce d'un accord pour la cession de cette filiale, l'action a vu son avance s'effriter pour clôturer sur un gain de seulement 1,2%. Ce mardi, TripAdvisor ne gagne encore que 0,6% vers 12,6 USD, sur fond de réactions assez contrastées des analystes : si la transaction est vue d'un bon oeil par Wedbush, Jefferies se montre plus circonspect.

Pour rappel, la société américaine de réservations touristiques en ligne a fait part lundi matin d'un accord d'option de vente visant à céder TheFork, sa plateforme de réservation de restaurants en ligne en Europe, à American Express pour un montant de 700 MUSD.

TheFork met en relation des millions de consommateurs avec plus de 50 000 restaurants dans 11 pays européens grâce à sa plateforme de gestion de restaurants, de réservation et d'engagement client, ainsi qu'à son application et à son site Internet dédiés à la découverte et à la réservation de restaurants.

Cet accord fait suite à l'annonce par TripAdvisor, en février dernier, d'une étude des alternatives stratégiques pour cette filiale. Le groupe prévoit d'affecter le produit de la cession à des rachats d'actions, au remboursement de sa dette ou à de futures acquisitions.

La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année, sous réserve des conditions habituelles. American Express a précisé que TheFork continuerait d'être dirigée par son équipe de direction actuelle après la clôture de la transaction.

Une transaction qui n'enthousiasme guère Jefferies...

"L'accord ne devrait pas surprendre, étant donné que l'actif est en vente depuis février et que la direction a récemment laissé entendre qu'il était proche d'une transaction", réagit Jefferies, qui rehausse son objectif de cours de 8,5 à 11 USD pour tenir compte d'un prix d'acquisition supérieur aux attentes.

Cependant, le broker maintient son opinion "sous-performance" sur le titre, compte tenu de ses anticipations selon lesquelles "un chiffre d'affaires en déclin dans le secteur hôtelier à forte marge mettra sous pression la croissance pro forma de l'EBITDA".

En plus de la pression sur l'EBITDA, Jefferies reste préoccupé par le fait que les perspectives de TripAdvisor pour 2026 impliquent une augmentation significative de la croissance des revenus et de la rentabilité au 2e semestre, ce qui, selon lui, accroît le risque de baisse du consensus.

...mais davantage Wedbush

Se montrant plus positif sur le dossier, Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur TripAdvisor, avec un objectif de cours à 12 mois relevé de 19 à 20 USD, afin d'intégrer les recettes attendues de la cession de TheFork.

"De notre point de vue, l'encaissement de 700 MUSD sur une capitalisation boursière qui se monte aux environs de 1,5 MdUSD constitue un événement majeur pour le bilan", salue le broker dans sa note de recherche.

"Combinée à l'autorisation de rachat existante de 110 MUSD et à la possibilité d'une autorisation supplémentaire, nous pensons que TripAdvisor est en mesure de restituer un pourcentage significatif de son capital à ses actionnaires au cours des 12 à 24 prochains mois", pronostique-t-il ainsi.