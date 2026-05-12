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Un document révèle que la compagnie pétrolière nationale vietnamienne exhorte la marine américaine à autoriser le passage d'un pétrolier par le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale vietnamienne a exhorté la marine américaine à autoriser un pétrolier transportant du pétrole irakien à franchir son blocus dans le golfe Persique et à approvisionner une raffinerie vietnamienne en produits essentiels, a indiqué PV OIL dans une lettre mardi. L'armée américaine a étendu son blocus maritime à l'Iran pour y inclure les cargaisons considérées comme de la contrebande, bien qu'elle ait déclaré que les autres exportations de pétrole en provenance du Golfe pouvaient circuler librement.

Le superpétrolier Agio Fanourios I, battant pavillon maltais et transportant deux millions de barils de pétrole brut, a quitté le détroit d'Ormuz le 10 mai et naviguait dans le golfe d'Oman avant de faire demi-tour le 11 mai, selon les données de suivi des navires publiées mardi sur la plateforme MarineTraffic.

On ignore si le navire a été intercepté par la marine américaine et immobilisé.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, laissant des centaines de navires bloqués et perturbant l'approvisionnement énergétique mondial via cette voie navigable cruciale par laquelle transitent 20 % des approvisionnements énergétiques mondiaux.

« Cette cargaison revêt une importance capitale pour la raffinerie de Nghi Son (NSRP), pour la République socialiste du Vietnam et pour le peuple vietnamien », a déclaré Hoang Dinh Tung, vice-président de Petrovietnam Oil Corporation (PV OIL), dans une lettre datée du 12 mai consultée par Reuters et adressée aux missions militaires et diplomatiques américaines.

« Les stocks de matières premières de la NSRP sont extrêmement bas; tout retard supplémentaire risque d’entraîner l’arrêt de la production de la raffinerie, avec des conséquences en cascade pour des millions de consommateurs, d’entreprises, de services publics et d’industries vietnamiens. »

PVOIL a déclaré avoir confirmé « sans équivoque » que le navire avait chargé du pétrole brut irakien de Bassorah vendu par la compagnie pétrolière irakienne SOMO après que le pétrolier eut été chargé de pétrole entre le 10 et le 14 avril.

Les responsables américains n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

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