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Un document montre que les effectifs de contrôleurs aériens à LaGuardia pourraient avoir violé les procédures la nuit de la collision
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les positions locales et au sol à LaGuardia ne sont pas censées être combinées avant minuit – document

* Règle mise en place après la collision au sol de 1997, selon le rapport du NTSB

* Le NTSB enquête pour déterminer lequel des contrôleurs de la tour était en charge du poste au sol

(Mise à jour avec un commentaire de la FAA au paragraphe 9) par Doyinsola Oladipo

Le personnel de contrôle aérien en service à l'aéroport de LaGuardia la nuit où un avion d'Air Canada AC.TO est entré en collision avec un camion de pompiers pourrait avoir violé les procédures de l'établissement en combinant les fonctions avant minuit, selon un document consulté par Reuters.

L'accident survenu à l'aéroport de New York le 22 mars vers 23h37, qui a coûté la vie aux deux pilotes, a ravivé les inquiétudes concernant le manque de personnel dans le domaine du contrôle aérien aux États-Unis et la charge de travail des contrôleurs dans l'ensemble du pays.

Selon plusieurs contrôleurs aériens du pays, le manque de personnel, y compris au niveau des superviseurs, place les contrôleurs dans des fonctions combinées où ils traitent plus souvent le trafic aérien local et le trafic au sol.

Le National Transportation Safety Board a déclaré la semaine dernière que, dans le cadre de son enquête sur l'accident, il cherchait à obtenir des informations sur les fonctions exercées par chaque contrôleur.

Si le contrôleur impliqué dans l'accident effectuait à la fois des fonctions aériennes et des fonctions au sol, cela ne serait pas conforme aux procédures d'exploitation standard de la tour de LaGuardia. Un rapport final du NTSB sur une collision survenue en 1997 à LaGuardia entre un jet privé et un véhicule fait référence à de nouvelles procédures mises en place par la suite pour garantir que "les positions locales et au sol ne soient pas combinées avant" minuit à l'aéroport de New York.

En 2023, la règle est restée en vigueur, selon un document des procédures d'exploitation standard de la tour de LaGuardia vu par Reuters.

"Les postes à la tour de LaGuardia ne doivent pas être regroupés en un seul poste avant minuit, heure locale, ou 90 minutes après le début de la période de travail, la date la plus tardive étant retenue", indique le document de 2023, qui, selon des personnes connaissant bien le dossier, est resté en vigueur en 2026.

La Federal Aviation Administration, qui gère le contrôle du trafic aérien aux États-Unis, a déclaré qu'elle "soutenait le NTSB dans ses enquêtes sur les accidents et prenait toutes les mesures de sécurité nécessaires en fonction des preuves"

LES FONCTIONS DES CONTRÔLEURS NE SONT PAS CLAIRES

La semaine dernière, Jennifer Homendy, présidente du NTSB, a déclaré aux journalistes que deux contrôleurs travaillaient dans une section vitrée de la tour de contrôle de l'aéroport au moment de l'accident.

Il y avait un contrôleur local qui gérait les pistes en service et l'espace aérien immédiat, ainsi qu'un contrôleur en chef qui fournissait également aux pilotes les autorisations de départ, a-t-elle précisé.

"On ne sait pas exactement qui exerçait les fonctions de contrôleur au sol. Nous disposons d'informations contradictoires", a-t-elle ajouté, en référence au poste qui gère tous les mouvements d'aéronefs et de véhicules sur les voies de circulation, à l'exclusion généralement des pistes en service.

Plusieurs contrôleurs actuels et retraités ont déclaré qu'ils pensaient que le contrôleur local qui gérait les pistes en service s'occupait également du trafic au sol, d'après l'audio publié par LiveATC.net.

Le NTSB n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les enquêtes sur les accidents aériens révèlent généralement que les accidents résultent de plusieurs facteurs contributifs, plutôt que d'une cause unique.

COMBINAISON DE POSTES

Le contrôleur en chef, qui est responsable de la sécurité des opérations, a pris son poste à 22h30, tandis que le contrôleur local a pris le sien à 22h45, a déclaré Jennifer Homendy du NTSB.

Selon les procédures d'exploitation standard de LaGuardia, les positions locales et au sol n'auraient pas dû être combinées avant minuit au plus tôt. Le document précise également que les positions ne seront regroupées que si le trafic le justifie. Si les positions sont regroupées, les positions seront à nouveau séparées dès que le volume de trafic augmentera, précise le document.

La nuit de l'accident d'Air Canada, les retards dus aux conditions météorologiques ont entraîné le décollage ou l'atterrissage de 70 vols commerciaux à l'aéroport entre 22 heures et 23 h 37, contre une moyenne de 53 pour la même période depuis 2022, selon les données de Cirium.

Plusieurs contrôleurs interrogés par Reuters ont décrit la charge de travail de cette nuit-là comme très importante et ont indiqué que d'autres contrôleurs étaient généralement appelés ou restaient en poste après l'heure normale de fin de service pour gérer le nombre de vols plus élevé que prévu.

Les positions locales et au sol auraient dû rester non combinées au moins jusqu'à minuit, a déclaré un contrôleur actuel de la région de New York sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

"Et c'est sans parler du trafic, de son volume et de sa complexité cette nuit-là", a-t-il ajouté.

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