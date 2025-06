Un dirigeant de Tesla, confident d'Elon Musk, quitte l'entreprise, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Cet allié de longue date de Musk a joué un rôle clé en Amérique du Nord et en Europe

*

Ce départ fait suite à d'autres départs très médiatisés chez Tesla au cours des 18 derniers mois

*

Tesla est confronté à la baisse des ventes de véhicules électriques et à la pression pour livrer des robotsaxis

(Mises à jour avec des informations supplémentaires et des sources d'approvisionnement) par Alexandra Ulmer, Abhirup Roy, Chris Kirkham et Rachael Levy

Omead Afshar, dirigeant de Tesla TSLA.O et confident de longue date d'Elon Musk, a quitté le constructeur de véhicules électriques, ont indiqué jeudi trois personnes au fait du dossier, un nouveau départ de haut niveau alors que l'entreprise est confrontée au ralentissement de la demande mondiale. Omead Afshar faisait partie du bureau du directeur général et supervisait depuis l'année dernière les ventes et la fabrication en Europe et en Amérique du Nord. Après avoir rejoint Tesla en 2017, il est rapidement devenu l'un des lieutenants de confiance de Musk, jouant un rôle central dans des projets majeurs tels que la Gigafactory du Texas. Les sources, qui ont refusé d'être identifiées, n'avaient pas de détails sur les circonstances de sa sortie ou la raison qui la sous-tend. Afshar a publié un article sur Tesla sur X en début de semaine, et ses profils sur X et LinkedIn indiquaient toujours que son rôle chez Tesla était en cours mercredi. Omead Afshar est parti dans un contexte de baisse de la demande en Europe et en Amérique du Nord pour la gamme de véhicules vieillissants de Tesla, alors que des concurrents ont proposé des alternatives plus abordables. Deux personnes familières avec les opérations de Tesla ont déclaré qu'Omead Afshar faisait partie des cadres qui ont assumé des rôles plus importants cette année lorsque Musk s'est concentré sur Washington. Musk a dirigé la campagne de réduction des coûts du gouvernement du président Donald Trump cette année, et de nombreux investisseurs et analystes ont craint que cela ne détourne Musk de Tesla et n'aliène certains acheteurs potentiels. Matthew LaBrot, ancien directeur commercial de Tesla, qui a récemment été licencié pour avoir critiqué publiquement Musk, a déclaré qu'Omead Afshar était un "personnage secondaire" étroitement lié à Musk jusqu'à ce qu'il soit promu à la tête des ventes et de la fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Matthew LaBrot a déclaré qu'il y avait une pression importante en interne pour faire face à la baisse des ventes, qui a été particulièrement sévère en Europe. Le départ d'Omead Afshar a été signalé plus tôt par Bloomberg News, qui a également rapporté que la directrice des ressources humaines pour l'Amérique du Nord, Jenna Ferrua, avait quitté l'entreprise. Deux des trois personnes qui ont confirmé le départ d'Omead Afshar à Reuters ont également déclaré que Jenna Ferrua avait quitté l'entreprise. L'une de ces personnes a déclaré qu'Omead Afshar et Jenna Ferrua étaient des collègues proches et qu'il n'était donc pas surprenant qu'ils aient tous deux quitté l'entreprise à peu près au même moment. Une autre personne a déclaré que Jenna Ferrua avait été le conseiller direct d'Afshar en matière de ressources humaines. Ce départ vient couronner une série de départs de cadres au cours des 14 derniers mois, motivés par la restructuration de l'ensemble de l'entreprise alors que Tesla a supprimé des milliers d'emplois et s'est tourné vers la technologie de conduite autonome alimentée par l'IA et la robotique. Parmi les départs figurent des responsables des robots, des batteries et de la politique publique. Milan Kovac, chef de l'équipe du robot humanoïde Optimus de Tesla, a annoncé son départ ce mois-ci, et Vineet Mehta, haut responsable des batteries, a fait de même en mai. L'ingénieur en chef des batteries Drew Baglino, Rebecca Tinucci, qui dirigeait la division de la supercharge, et le responsable de la politique publique mondiale Rohan Patel ont quitté l'entreprise au printemps 2024. Musk a mis fin à son séjour à Washington à la fin du mois de mai, ce qui a rassuré certains investisseurs qui craignaient que la marque ne soit endommagée. Mais les actions de Tesla restent en baisse d'environ 19 % pour l'année, après une hausse initiale due à l'optimisme que la victoire de Trump ouvrirait la voie réglementaire aux robotsaxis.

Dimanche, Tesla a déployé des taxis autonomes à Austin, au Texas. Certains analystes ont averti que le projet de l'entreprise de s'étendre à d'autres villes plus tard dans l'année pourrait rencontrer des obstacles, en raison de préoccupations concernant la sécurité et la technologie. Lundi, Omead Afshar a posté sur X que les débuts du robotaxi d'Austin étaient un "jour absolument historique pour Tesla", ajoutant: "Merci, Elon, de nous avoir tous poussés!" Par le passé, Afshar a raconté avoir passé des vacances et des nuits tardives avec Musk, en particulier lorsque Tesla augmentait la production de la berline de masse Model 3 en 2018. Dans un message publié en mars, il a déclaré "vivre dans l'usine en ce moment, vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7".