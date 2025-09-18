Un diplômé de Harvard qui prétendait prédire les investissements de Buffett inculpé pour fraude à la Ponzi

Un diplômé de la Harvard Business School accusé d'avoir escroqué des millions de dollars à d'autres anciens élèves en prétendant qu'il pouvait déterminer où Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, investirait ensuite, a été inculpé pour fraude, ont annoncé les procureurs fédéraux de Manhattan.

Vladimir Artamonov, 46 ans, anciennement de Manhattan, a été arrêté jeudi à Elkridge, dans le Maryland, où il vit actuellement, et inculpé de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de fraude en matière de conseil en investissement.

Le procureur général de New York, Letitia James, a également enquêté sur Artamonov et a obtenu, en février 2024, une ordonnance du tribunal empêchant la poursuite de sa fraude présumée.

Philip Cohen, un avocat représentant Artamonov dans l'affaire James, a refusé de commenter l'acte d'accusation.

M. Cohen fait office de "tuteur ad litem", après qu'Artamonov a déclaré souffrir d'une maladie mentale débilitante, notamment d'une "psychose permanente".

Les procureurs ont déclaré qu'Artamonov avait dit aux investisseurs qu'il savait quelles actions Berkshire achèterait en examinant les dossiers réglementaires des unités d'assurance du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska.

Les autorités ont déclaré qu'Artamonov promettait que sa connaissance "hermétique" lui permettait d'acheter des actions avant que Berkshire ne révèle ses propres achats, générant ainsi des rendements de 500 % ou plus avec peu de risques, grâce à une stratégie qu'il appelait "Project Information Arbitrage" (projet d'arbitrage d'informations).

Au lieu de cela, ce diplômé de Harvard de 2003 aurait acheté des options à court terme risquées qui n'avaient rien à voir avec Berkshire, et lorsque les investisseurs ont réclamé leur argent, il n'a rien remboursé ou a utilisé l'argent de nouveaux investisseurs d'une manière qui s'apparente à celle d'un Ponzi.

Les procureurs ont déclaré qu'Artamonov avait détourné plus de 4 millions de dollars, qu'il en avait utilisé une partie pour ses dépenses personnelles et qu'il avait remboursé moins de 400 000 dollars.

"Vladimir Artamonov a trahi des investisseurs, y compris des amis et d'anciens camarades de classe de l'Ivy League, en leur promettant une stratégie d'investissement à faible risque et à haut rendement, alors qu'il a en fait dilapidé l'argent des investisseurs", a déclaré le procureur Jay Clayton à Manhattan dans un communiqué.

Les prix des actions achetées par Berkshire augmentent régulièrement après la divulgation des investissements.

Par exemple, les actions de l'assureur santé UnitedHealth Group UNH.N ont augmenté de 12 % le 15 août, après que Berkshire a révélé une participation inattendue de 1,57 milliard de dollars.

Berkshire et Buffett n'ont pas été accusés de malversations. L'assistant de Buffett n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon les documents judiciaires, M. Artamonov était également associé gérant du fonds spéculatif Coastal Investment Management jusqu'en février 2023 au moins.

L'affaire est U.S. v. Artamonov, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 25-cr-00420.