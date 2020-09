Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un des médiateurs gouvernementaux testé positif au coronavirus en Belgique Reuters • 08/09/2020 à 17:43









BRUXELLES, 8 septembre (Reuters) - Le difficile processus de formation d'un gouvernement en Belgique a subi un nouveau contretemps mardi avec l'annonce du test positif du médiateur Egbert Lachaert au nouveau coronavirus. Le président du parti libéral flamand Open VLD va observer une période d'isolement de deux semaines, a annoncé son parti. Il avait été nommé il y a trois semaines "préformateur" et travaillait avec la socialiste flamande Conner Rousseau à la formation d'une coalition gouvernementale, seize mois après les élections législatives. Les deux "préformateurs" sont censés informer le roi Philippe de l'avancée de leurs travaux ce vendredi. Autre sujet de préoccupation, les nombreux entretiens qu'Egbert Lachaert a eus ces derniers jours pourraient déboucher sur de multiples "cas contacts" parmi les responsables politiques belges et ce, jusqu'au roi, que le leader libéral a rencontré à plusieurs reprises. (Philip Blenkinsop version française Henri-Pierre André, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.