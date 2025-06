Un dernier repli en Europe pour un semestre finalement favorable

(AOF) - Le CAC 40 a terminé la dernière séance du premier semestre sur un repli de 0,33 %, à 7 665,91 points. Il affiche cependant un gain de 3,86 % sur les six premiers mois de l’année. Sa progression n’a toutefois pas été linéaire, puisqu’il a gagné 11,19 % jusqu’à son plus haut annuel en clôture à 8206,56 points le 18 février. Puis, entre cette date et le « Liberation Day » (l’annonce d’une nouvelle politique commerciale) de Trump le 9 avril, l’indice parisien a perdu 16,37 % avant de se reprendre.

On a retrouvé la même tendance sur l'Euro Stoxx 50 qui cède ce soir 0,31 %, à 5 309,25 points et affiche un gain semestriel de 8,44 %.

Aux États-Unis, à 17h45, le Dow Jones avance de 0,50 %, à 44 039,36 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 sont également dans le vert et ont touché de nouveaux plus hauts historiques.

Selon Bloomberg, les actions mondiales, hors États-Unis, ont surperformé le S&P 500 de plus de 12 % au premier semestre 2025, soit leur meilleure performance depuis 1999 sur la même période.

Maintenant que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est respecté et que le conflit semble terminé, les investisseurs se focalisent sur une autre guerre : celle du commerce. L'échéance annoncée par Donald Trump, fixée au 9 juillet, approche à grands pas. À cette date, les États-Unis augmenteront les droits de douane sur les produits importés. Par exemple, les biens en provenance de l'Union européenne seront taxés à 50 %.

Les partenaires commerciaux de l'Oncle Sam ont donc tout intérêt à trouver un accord rapidement. Le Canada a notamment fait un grand pas vers les États-Unis au cours du week-end en renonçant à sa taxe sur les services numériques afin de reprendre les négociations avec son voisin.

Au niveau de la macro-économie, la croissance de l'activité dans le secteur privé en Chine a accéléré en juin. Selon l'indice PMI Composite, elle s'est installée à 50,7 points, contre 50,4 points un mois plus tôt.

En Allemagne , les ventes au détail ont été décevantes en mai avec une hausse de seulement 1,6 %, là où les analystes espéraient une progression de 3,3 %. Toujours outre-Rhin, l'inflation est restée stable en juin selon des données préliminaires, portant la hausse en rythme annuel à 2 %. Ces chiffres étaient respectivement attendus à +0,2 et +2,2 %.

Enfin, aux États-Unis , l'indice PMI de Chicago du mois de juin a été particulièrement décevant. Attendu en hausse de 40,5 à 42,7 points, il a finalement reculé pour s'installer à 40,4 points, son plus bas niveau depuis le début de l'année.

En ce qui concerne les sociétés, le titre Carmat est suspendu jusqu'à nouvel ordre alors que le concepteur et développeur du cœur artificiel total Aeson va solliciter l'ouverture de procédure de redressement judiciaire.

Exail Technologies signe l'une des meilleures performances du SRD après avoir remporté un contrat portant sur la fourniture de cinq drones de surface autonomes DriX pour une marine européenne.