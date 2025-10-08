Un départ d'ABB en lien avec la cession de la robotique
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:50
Dans le cadre de ces plans, le groupe suisse dissoudra son secteur d'activité robotique et automatisation discrète à compter du quatrième trimestre 2025 et se concentrera sur trois secteurs d'activité.
Sami Atiya quittera le comité exécutif d'ABB à la fin de l'année 2025, mais il continuera, en tant que conseiller stratégique, à apporter son soutien à l'activité robotique et à son processus de carve-out en 2026.
Valeurs associées
|59,500 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,78%
A lire aussi
-
La production industrielle allemande a fortement reculé en août, bien plus qu'attendu, ravivant les craintes d'une contraction de la première économie européenne durant le trimestre d'été dans le sillage des droits de douane américains. De juillet à août, la production ... Lire la suite
-
La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, soit la plus forte baisse depuis mars 2022. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une ... Lire la suite
-
Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal. L'or a dépassé mercredi pour la première ... Lire la suite
-
Quelles conséquences en matière d'investissement ? La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer