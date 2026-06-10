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Un démocrate affirme que l'enquête de Trump sur la NFL visait à aider Fox à obtenir un meilleur accord
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable du Congrès américain a déclaré qu'une enquête menée par le ministère de la Justice visant à déterminer si la Ligue nationale de football américain (NFL) s'était livrée à des pratiques anticoncurrentielles en matière de droits de diffusion semblait avoir pour but d'aider Fox Corp FOXA.O .

Lors d'une audition de la sous-commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis sur les droits de diffusion sportive, le représentant démocrate Jamie Raskin a cité un rapport selon lequel le président émérite de Fox, Rupert Murdoch, aurait personnellement fait pression sur Donald Trump lors d'un dîner à la Maison Blanche pour qu'il sévisse contre les accords de streaming de la NFL. “L'enquête du ministère de la Justice, tout comme cette audition, semblent avoir pour seul but d'aider M. Murdoch à obtenir un meilleur accord de diffusion pour Fox”, a déclaré M. Raskin.

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