 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un démarrage vigoureux pour la plateforme SY business de Cegedim
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:32
Ajouter Boursorama à vos sources

Cegedim Business Services, filiale de Cegedim et spécialiste des solutions digitales pour les fonctions finance, achats, ventes et RH, revendique un bon démarrage de sa plateforme SY business avec l'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique.

Agréée par la DGFiP, SY business fournit des services de facturation électronique et de reporting, incluant la transmission et la réception des factures électroniques, l'envoi des données de facturation à l'administration fiscale, ainsi que la conformité réglementaire tout au long des processus de facturation et d'achats.

Cegedim Business Services revendique une quarantaine de clients embarqués avec succès dès la phase pilote de la DGFiP en juillet, plus de 10 000 factures échangées dès le 1er septembre (date d'entrée en vigueur de la réforme) et près de 170 millions de factures attendues chaque année une fois le dispositif en régime nominal.

"Ce lancement, préparé de longue date, illustre la capacité de Cegedim Business Services à accompagner tous ses clients, aussi bien l'ensemble des acteurs de la santé que les entreprises de tous les secteurs d'activité, dans cette transformation réglementaire d'ampleur", affirme la société de solutions d'information.

Valeurs associées

CEGEDIM
10,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,07 +0,31%
CAC 40
8 170,23 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,665 -2,21%
2CRSI
30,78 +8,23%
GENFIT
13,68 +11,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank