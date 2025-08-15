Un décret russe ouvre la voie au retour d'Exxon dans le projet Sakhalin-1

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi un décret qui pourrait permettre aux investisseurs étrangers, y compris la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N , de reprendre des parts dans le projet pétrolier et gazier Sakhaline-1.

La signature du décret intervient le jour où le président russe Vladimir Poutine rencontre Donald Trump en Alaska pour un sommet où les opportunités d'investissement et de collaboration commerciale seront à l'ordre du jour, ainsi que les pourparlers pour trouver la paix en Ukraine .

Le décret de vendredi a été publié à la suite d'un décret signé par Vladimir Poutine en octobre 2022 , qui ordonnait la saisie du projet Sakhaline-1.

Exxon détenait auparavant une part d'opérateur de 30 % dans ce projet lucratif et est le seul investisseur non russe à avoir abandonné sa participation.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La voie du retour des investissements occidentaux en Russie n'est pas claire, étant donné que les États-Unis et l'Union européenne devraient lever des sanctions de grande ampleur pour faciliter les investissements. Les entreprises qui souhaiteraient revenir, après avoir dépensé des sommes considérables pour quitter le pays il y a trois ans, sont également confrontées à des obstacles importants mis en place par le gouvernement russe.

Donald Trump et son équipe ont réfléchi aux sanctions qu'ils pourraient lever rapidement en cas de progrès dans les négociations. À ce jour, Sakhaline-1 n'a pas été directement désigné comme faisant l'objet de vastes sanctions américaines sur l'énergie russe.

Le décret stipule que les actionnaires étrangers doivent entreprendre des actions en faveur de la levée des sanctions occidentales s'ils veulent récupérer leurs parts. Ils doivent également conclure des contrats pour la fourniture d'équipements étrangers nécessaires au projet et transférer des fonds sur les comptes du projet Sakhaline-1.

Exxon a procédé à une dépréciation de 4,6 milliards de dollars pour se retirer de ses activités en Russie après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022.

En décembre 2024, Poutine a signé un décret prolongeant jusqu'en 2026 la période de vente de la participation non réclamée d'Exxon dans Sakhaline-1.

Le décret d'octobre 2022 a fait de Sakhalinmorneftegaz-shelf, filiale de Rosneft, le nouvel opérateur, permettant au gouvernement russe de décider des droits de propriété des investisseurs étrangers dans Sakhaline-1.

Outre Exxon, la société russe Rosneft ROSN.MM , la société indienne ONGC Videsh ONVI.NS et la société japonaise SODECO étaient des investisseurs partenaires. Le gouvernement russe a autorisé ONGC Videsh et SODECO à conserver leurs participations.