Un creusement des pertes anticipé

Publication des résultats S1 2023

Au titre de son premier semestre 2023, Alpha Mos publie un chiffre d’affaires de 2,7 M€, en progression de +14%. Dans un contexte inflationniste et toujours en phase d’investissement dans la croissance, le groupe affiche un creusement, anticipé, de ses pertes: l’EBITDA ressort à -1,6 M€ (vs 1,0 M€ S1 2022) et le RN à 2,0 M€ (vs -1,3 M€). Malgré la longueur des cycles de transformation, inhérents au modèle, les avancées commerciales d’Alpha MOS sont prometteuses et devraient permettre à la société de réaliser une croissance positive sur l’année.

Perspectives et estimations

Si la trésorerie du groupe à court terme est un sujet qui amène à une certaine prudence, nous sommes en revanche très positifs sur 1/ les résultats encourageants de la Medtech et 2/ la dynamique commerciale de la Foodtech, bien que le segment pâtisse d’un manque de visibilité et de cycles de ventes à rallonge. La montée en gamme auprès de grands comptes, combinée à une amélioration continue de la récurrence, devrait partiellement y remédier. Sans trop de certitudes du fait des éléments évoqués, nous maintenons notre prévision de CA 2023e à 6,5 M€ (+12% YoY) et ajustons celle d’EBITDA à -2,5 M€ (vs -2,0 M€). A plus long terme, nous pensons que le breakeven de la foodtech se situe autour de 8,5 M€. Son atteinte dépend donc, entre autres, de la capacité du grouper à scaler rapidement sa croissance. Les signaux dont nous disposons sont positifs.

Recommandation

Suite à cette publication, nous revoyons notre OC à 2,50 € (vs 3,0 €) et réitérons notre recommandation à Achat.