Un crédit syndiqué inaugural pour Rubis Energie
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:40
Ce financement, non garanti, se compose d'un prêt amortissable de 250 MEUR, d'un prêt non amortissable de 350 MEUR, d'une ligne de crédit revolving de 500 MEUR, et d'une capacité non engagée 'accordéon' pouvant aller jusqu'à 300 MEUR.
Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire international de premier plan, composé de 11 établissements issus de 8 groupes bancaires, sélectionnés par Rubis Energie. Cette opération a largement été sursouscrite.
Les conditions financières prévoient une marge initiale compétitive, ajustable en fonction du ratio de levier financier du groupe, ainsi que des engagements de covenants comparables à ceux des lignes existantes.
Valeurs associées
|32,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,31%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Alstom : excellente performance commerciale, prévision de croissance organique relevée
(AOF) - Grimpant de 4,92% à 23,87 euros, Alstom enregistre la plus forte hausse du SBF 120 au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026. Cette performance supérieure aux attentes s'accompagne du relèvement de ... Lire la suite
-
Le 14 novembre 2025 L'investisseur en Bourse se trouve aujourd'hui dans la même situation que l'automobiliste parti sur la route des vacances, qui vient d'apprendre que l'autoroute est fermée. Enfin, elle n'est pas totalement close, mais les panneaux indiquent ... Lire la suite
-
Stellantis n'est plus seul dans le viseur: des juges français enquêtent désormais sur trois autres géants de l'automobile mondiale, Toyota, Volkswagen et BMW, et sur leur éventuel manque de réactivité à faire remplacer les airbags défaillants Takata, causes d'explosions ... Lire la suite
-
"Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête qui est l'âme de notre ville" se souvient la maire de Paris lors de son discours d'hommage aux victimes du 13-Novembre, 10 ans après les attentats qui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer