La Bourse de Paris à l'équilibre avant la fin de l'année

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mardi dans une séance aux volumes faibles et sans catalyseur, à l'approche de la fin de l'année 2025.

Vers 09H50 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait quelque 0,06% soit une perte de 4,66 points pour s'établir à 8.107,36 points. Lundi, le CAC 40 avait terminé en timide hausse de 0,10% à 8.112,02 points.

En pleine période de fêtes de fin d'année, les volumes d'échanges restent faibles car de nombreux investisseurs ont délaissé le marché.

"Les faibles indications de marché en provenance des États-Unis sont pour l'essentiel déjà intégrées dans les cours et il n’y a pas eu non plus de nouvelles impulsions de marché venant d'Asie, de sorte que la séance (...) devrait se dérouler de manière relativement calme et sans événements notables", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

L'attention des investisseurs devrait se focaliser sur la situation en Ukraine.

Moscou a accusé lundi Kiev d'avoir lancé dans la nuit une attaque de drones sur la résidence du président russe Vladimir Poutine, prévenant que sa position dans les négociations en cours pour mettre fin au conflit en Ukraine serait de ce fait "réexaminée".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt qualifié cette accusation de "mensonge" destiné à préparer de nouvelles attaques contre Kiev et à "saper" les efforts diplomatiques entre l'Ukraine et les Etats-Unis, au lendemain d'une rencontre en Floride avec Donald Trump.

Également à l'agenda du jour, le marché attend le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), qui pourrait donner de nouvelles indications sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Réserve fédérale dans les prochains mois, après trois réductions de taux consécutives.

Le CAC 40 s'inscrit pour l'instant en hausse de près de 10% depuis le début de l'année, une meilleure performance qu'en 2024, année durant laquelle il avait reculé de 2,15%.

L'indice vedette parisien reste cependant largement en retard en comparaison de ses voisins européens. Le Dax de la Bourse de Francfort et le FTSE 100 à Londres affichent pour le moment une progression de plus de 20%, tandis que Milan (+30%) et Madrid (+49%) enregistrent des gains jusqu'à cinq fois supérieurs à la place parisienne.

