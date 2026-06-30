Un consortium regroupant notamment Visa et Mastercard lance conjointement une nouvelle stablecoin mondiale

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Un consortium regroupant Visa V.N , Mastercard MA.N et Coinbase COIN.O a lancé mardi une nouvelle stablecoin commune dans le but d'élargir l'adoption de ces jetons numériques.

Cette initiative, baptisée Open Standard, rassemble plus de 140 entreprises au sein d’ un réseau dédié aux stablecoins et émettra une nouvelle stablecoin indexée sur le dollar américain, appelée Open USD, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année.

L’objectif est d’accélérer l’utilisation des jetons numériques à l’échelle mondiale en s’attaquant aux obstacles auxquels se heurtent les entreprises pour généraliser l’adoption des stablecoins, a déclaré Open Standard.

“Les stablecoins existants présentent de grands atouts, mais pour les utiliser à grande échelle, les entreprises ont besoin d’une solution ouverte, peu coûteuse, à haut débit, largement accessible et adaptée à leurs intérêts”, a déclaré Zach Abrams, directeur général fondateur d’Open Standard.

Cette solution permettra aux entreprises d’émettre et de racheter des Open USD sans aucun coût ni limite de volume, afin de les aider à se développer à grande échelle. Les revenus générés par les réserves de l’Open USD garantissant le jeton numérique seront également partagés entre les partenaires de l’initiative, après déduction de frais de gestion destinés à couvrir les coûts opérationnels.

Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante et adossés à des devises traditionnelles telles que le dollar américain ou l’euro.

Le président américain Donald Trump a promulgué l’année dernière la loi GENIUS, établissant des règles et des lignes directrices fédérales pour les stablecoins.

Cette loi américaine, la première conçue pour faciliter l’utilisation des cryptomonnaies, devait ouvrir la voie à l’utilisation des actifs numériques comme moyen courant d’effectuer des paiements et de transférer de l’argent, avaient alors déclaré des experts.

Pourtant, les stablecoins sont principalement utilisés pour faciliter les échanges d’autres jetons cryptographiques et ne sont toujours pas largement utilisés pour envoyer ou recevoir des paiements.

“Une stablecoin dotée d’une gouvernance neutre et d’un modèle économique partagé constitue une combinaison unique susceptible de débloquer la prochaine phase de croissance des actifs numériques”, a déclaré Carolyn Weinberg, directrice des produits et de l’innovation chez BNY. Certaines entreprises de la fintech et du secteur des cryptomonnaies s’étaient également associées en 2024 pour lancer un réseau mondial de stablecoins baptisé Global Dollar Network.