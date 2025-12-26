Un consortium mené par Permira et Warburg Pincus acquiert Clearwater Analytics pour 8,4 milliards de dollars

Il s’agit incontestablement d’une des opérations de l’année chez les fournisseurs de services dans la gestion d’actifs. La société américaine Clearwater Analytics, a annoncé, dimanche 21 décembre, la signature d’un accord définitif pour son acquisition par un consortium d’investisseurs.

Le consortium, mené par les fonds de private equity Permira et Warburg Pincus et qui inclut également le fonds souverain singapourien Temasek, va payer environ 8,4 milliards de dollars (7,2 milliards d’euros) pour cette transaction. L’accord prévoit que les actionnaires de Clearwater Analytics recevront 24,55 dollars en cash par action post-clôture de la transaction, attendue durant le premier semestre de 2026.

Cela représente une prime d’environ 47% par rapport au cours de Clearwater Analytics à la clôture de la séance du 10 novembre 2025 à Wall Street, qui était la dernière séance avant que des médias ne fassent état d’une possible transaction. Le conseil d’administration de Clearwater Analytics soutient l’opération à l’unanimité.

«Go-shop»

Le projet d’acquisition doit encore être approuvé par les actionnaires de la société et reste soumis à la réalisation de certaines conditions dont l’obtention d’autorisations réglementaires. A la clôture de la transaction, Clearwater Analytics sera sorti de la cote de la Bourse de New York et détenu en tant qu’entreprise privée par le consortium.

L’accord signé entre les parties prévoit une période de « go-shop » se terminant au 23 janvier 2026. Une période durant laquelle Clearwater Analytics, via un comité spécial de son conseil d’administration et l’aide de conseillers externes, sera autorisée à « solliciter activement et évaluer des propositions alternatives d’acquisitions » . Un délai de 10 jours supplémentaires pourra être accordé pour certaines entités qui soumettront une offre en vue d’acquérir Clearwater Analytics pendant cette période.

L’entreprise souligne que cela ne garantit pas une proposition supérieure à celle formulée par le consortium mené par Permira et Warburg Pincus et qu’elle a la possibilité de mettre fin à l’accord si une meilleure proposition se présente.

Clearwater le consolidateur

Clearwater Analytics, coté à la Bourse de New York depuis 2021, fournit des systèmes technologiques et des services à des investisseurs (gérants, hedge funds, investisseurs institutionnels, etc) cumulant plus de 10.000 milliards de dollars d’encours gérés et administrés.

Cette année, le groupe américain a été très actif dans les acquisitions. La société a racheté Enfusion, une entreprise qui fournit des solutions logicielles ( software-as-a-service ) à l’industrie de la gestion d’actifs et plus particulièrement des hedge funds, pour environ 1,5 milliard de dollars.

La firme a également racheté la plateforme Bistro du géant américain de la gestion alternative Blackstone, une infrastructure d’analyse et de données pour les marchés du crédit privé et structuré, ainsi que Beacon, fournisseur d’analyses en temps réel et de modèles d’analyses de risques multi-actifs. Pimco et Blackstone figurent entre autres parmi les clients de Beacon. Par ailleurs, en 2023, Clearwater Analytics avait réalisé un autre coup sur les marchés en acquérant Jump Technology .

Clearwater Analytics a pour objectif de proposer une plateforme unifiée front-to-back pour les investisseurs opérant tant sur les marchés cotés que privés. Pour son directeur général, Sandeep Sahai, l’accord avec le consortium est « un excellent résultat » pour l’entreprise et les actionnaires.

« Elle nous place également en bonne position pour notre prochaine phase de croissance. Le fait d’opérer en tant que société privée nous permettra d’investir de manière audacieuse dans l’intégration des plateformes afin de fournir une solution front-to-back de nouvelle génération qui traite les actifs alternatifs, fournit des analyses de risque de pointe et propose des solutions agencées alimentées par notre base de données unique et exclusive. Cela nous permettra de continuer à satisfaire nos clients », a-t-il commenté dans un communiqué.

« Clearwater Analytics a développé une plateforme unique et multi-locataires dédiée à la comptabilité d’investissement dans un secteur qui était et reste dominé par des solutions traditionnelles. Nous sommes enthousiasmés par la vision de cette plateforme et continuerons à investir dans la mise en place d’une véritable solution front-to-back en intégrant les solutions de pointe d’Enfusion et de Beacon. Le prochain cycle sera façonné par l’intelligence artificielle et les données, et nous pensons que l’entreprise est particulièrement bien placée pour continuer à mener cette transition » , a déclaré Andrew Young, associé chez Permira, dans ce même communiqué.

Adrien Paredes-Vanheule