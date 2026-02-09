JO 2026/Patinage artistique-Cizeron et Fournier Beaudry, favoris malgré les polémiques

Patinage artistique - Épreuve par équipe - Danse sur glace - Danse rythmique

par Lori Ewing

Les danseurs sur glace Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sont arrivés aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec un statut de favoris pour la médaille d'or malgré les polémiques qui entourent leur association.

Les circonstances de ce nouveau partenariat ont attiré les regards après ‍les allégations de l'ancienne partenaire de Guillaume Cizeron, Gabriella Papadakis, et la suspension de l'ancien partenaire de Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Sorensen.

Dans la série documentaire Netflix "Danse sur glace : L'éclat de l'or" sortie dimanche dernier, le patineur américain Adam Rippon, désormais à la retraite, a déclaré qu'il y avait une "énergie sinistre" autour des deux athlètes.

Interrogé jeudi à ce sujet, le Français de 31 a souhaité ‌braquer les projecteurs sur la glace.

"Nous nous sommes concentrés sur le plaisir de patiner", a-t-il déclaré aux journalistes depuis le village olympique de Milan. "Nous aimons le patinage, nous aimons patiner ensemble, et c'est sur cela que nous nous concentrons."

Champion olympique en 2022 avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron tentera de devenir le premier danseur sur glace ​à conserver son titre avec une autre partenaire.

La médaille d'or à Pékin était la seule ligne qui manquait au palmarès du duo Cizeron-Papadakis après vingt ans de vie ⁠commune dans le patinage, une médaille d'argent aux Jeux de Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 ainsi que cinq titres de champions d'Europe et du monde.

Le dernier, acquis à Montpellier un mois après les Jeux en Chine, a marqué leur dernière compétition ensemble. Dans la foulée, les deux ⁠patineurs avaient annoncé prendre une pause, avant d'acter leur séparation définitive en ‍décembre 2024.

CHAMPIONS D'EUROPE

Depuis, le natif de Montbrison (Loire) a annoncé en mars dernier qu'il reprenait la compétition avec une nouvelle partenaire, ⁠Laurence Fournier Beaudry, une amie canadienne de longue date naturalisée française en novembre.

Leur nouvelle association a tout de suite fonctionné, avec des victoires au Grand Prix de France et de Finlande, puis une deuxième place lors de la Finale du Grand Prix. Pour leur dernière compétition avant les Jeux de Milan-Cortina, la paire française a décroché en janvier le titre de ​champion d'Europe, le sixième pour Guillaume Cizeron.

"Nous avons commencé un nouveau chapitre il y a un an. Aucun de nous n'aurait pensé que nous en serions là aujourd'hui, donc tout est comme un bonus pour nous", a souligné Guillaume Cizeron.

"Chaque fois que nous mettons le pied sur la glace, nous sommes très reconnaissants et heureux de pouvoir faire cela ensemble. ⁠C'est juste un bonus de pouvoir pratiquer le sport que nous aimons."

Ils abordaient pourtant les championnats d'Europe de Sheffield (Angleterre) au coeur d'une polémique déclenchée par le livre ​de Gabriella Papadakis, "Pour ne pas disparaître", paru le 15 janvier.

Dans cet ouvrage, la patineuse de 30 ans revient sur sa ​carrière, les raisons de sa retraite sportive, annoncée ​en décembre 2024, et sur sa relation qu'elle décrit sous "emprise" avec Guillaume Cizeron, estimant qu'il se montrait "souvent contrôlant, exigeant, critique".

En réponse, Guillaume Cizeron a annoncé engager une procédure pour faire ​cesser "immédiatement la diffusion de propos diffamatoires" à son encontre.

"J'ai dit tout ce que j'avais à dire ⁠sur ce sujet", a-t-il déclaré jeudi.

Gabrielle Papadakis n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

"VICTIME COLLATÉRALE"

En 2024, le partenaire de Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Sorensen, a été suspendu six ans par le Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport du Canada pour maltraitance sexuelle.

Nikolaj Sorensen a fait l'objet d'une enquête pour une agression sexuelle présumée, en 2012, sur une entraîneuse américaine de patinage artistique et ancienne patineuse. La suspension a depuis été annulée pour des raisons de compétence.

En larmes, Laurence Fournier Beaudry, dont Nikolaj Sorensen est le compagnon depuis 12 ans, s'est ‌confiée sur les répercussions de cette affaire dans le documentaire Netflix.

"Je n'ai jamais vraiment parlé publiquement des dégâts que cela a causé", a-t-elle dit. "Je me suis juste sentie comme une victime collatérale."

"Quand ils ont décidé de le suspendre, cela signifiait que sa carrière était terminée, ce qui signifiait également que ma carrière était terminée", a-t-elle ajouté.

Vendredi matin, Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ont pris la deuxième place de la danse rythmique dans l'épreuve par équipes, derrière les Américains Madison Chock et Evan Bates, triples champions du monde en titre et principaux concurrents pour la médaille d'or.

Pour l'épreuve de danse sur glace, ils seront sur la patinoire lundi soir pour la danse rythmique puis mercredi pour la danse libre.

(Reportage de Lori ‌Ewing, version française Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)